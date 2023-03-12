طبيعية وفعالة.. 5 حيل لتبييض الأسنان

يستخدم العديد من الأشخاص منتجات تبييض الأسنان ، مما قد يشكل خطرًا على صحة بعض الأفراد.

طرق طبيعية لتبييض أسنانك في المنزل

طرق طبيعية لتبييض أسنانك في المنزل

كشف موقع بولد سكاى عن العديد من الخيارات المدرجة في هذه المقالة والتي تعتبر طبيعية وآمنة إذا كنت ترغب في تبييض أسنانك ولكنك تريد تجنب المواد الكيميائية إليك طرق طبيعية لتبييض أسنانك في المنزل ستساعدك النصائح التالية على تبييض أسنانك بشكل طبيعي:

1. الفرشاة الكهربائية

يعد استخدام فرشاة أسنان كهربائية برأس فرشاة دائري يتأرجح ويدور وينبض هو الطريقة الأكثر فاعلية لإزالة البلاك العنيدة من القهوة والشاي.

2. السحب بالزيت

يمكن أن يساعد السحب الزيت، الذي له جذوره في الطب الهندي القدي ، في تقليل بكتيريا البلاك ، وبالتالي يساعد الأسنان على أن تصبح أكثر إشراقًا مرة أخرى. يمكن أن يحل سحب الزيت محل تفريش الأسنان أو يكمله ، والذي قد يكون من الصعب البدء به في البداية.

3. منتجات تبييض الأسنان بدون بيروكسيد الهيدروجين

هناك عيب كبير في استخدام هذه المنتجات: عادةً ما تستخدم بيروكسيد الهيدروجين كعامل مبيض في جل التبييض بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب تطبيقه في زيادة حساسية الأسنان ، مما يؤدي إلى الشعور بالألم .

ذلك ، من المنطقي أكثر استخدام المنتجات التي تقوي المينا ، وبالتالي تنعيم سطح الأسنان ، مما يجعل الابتسامة تبدو أكثر بياضًا. نظرًا لأن البيروكسيد منظم في المنتجات المنزلية ، يتم تنظيم الحد الأقصى لتركيز البيروكسيد إلى مستوى يمنع التبييض ؛ لذلك ، للاستخدام في المنزل ، من المستحيل تبييض الأسنان.

4. استخدم معجون أسنان مبيض

يستخدم معجون تبييض الأسنان التقليدي جزيئات تنظيف كاشطة يمكنها تفتيح اللون الطبيعي للأسنان ولكن يمكنها إزالة تغير اللون الناتج عن القهوة والشاي والمواد الأخرى. يمكن أن تؤدي قوة التنظيف المتزايدة لمنتجات التبييض ، على المدى الطويل ، إلى إتلاف مينا أسنانك من الضروري استشارة طبيب أسنانك قبل استخدام منتجات التبييض إذا كانت لديك أسنان حساسة للألم أو رقاب أسنان مكشوفة

5. التنظيف بين الأسنان بالخيط والفرشاة

يعتبر خيط تنظيف الأسنان وفرشاة ما بين الأسنان أفضل الطرق لمنع تغير اللون وتسوس الأسنان عن طريق التبديل بينهما قبل كل عملية تنظيف بالفرشاة، تعتبر غسولات الفم المبيضة مفيدة ، ولكن ليس فقط لأنها تذوب اللون وتمنع أي تغير جديد في اللون أيضًا .