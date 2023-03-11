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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صوت يسمعه المريض.. حسام موافي يكشف خطورة اللغط على القلب| فيديو

صدى البلد

أكّد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنّ اللغط الذي يعاني منه بعض مرضى القلب عبارة عن سريان الدم في شريان ضيق فيصدر عن ذلك صوت يسمعه المريض.


أضاف حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أنّ اللغط على القلب قد يكون لا قيمة له، نتيجة سقوط الصمام، وهو ليس مرضا.

تابع أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنّ اللغط عبارة عن صوت على القلب نتيجة خلل في سريان الدم على الصمام، لافتا إلى أنّ هذا اللغط يكون خطيرا في حالة ضيق الشريان فقط.

فحص الإيكو


أوضح حسام موافي، أنّ الطب لا يتلخص في فحص الإيكو، لكن السماعة وشكوى المريض أدق بكثير، ناصحا طلاب الطب بضرورة الاستماع إلى شكاوى المرضى والتحقق من الأعراض بالاستعانة بالسماعة قبل استخدام بالإيكو.

 

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