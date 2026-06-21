شوبير موهبة المستقبل| حسام حسن: نيوزيلندا ليست سهلة.. وكل منتخب في كأس العالم قوي

رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، التقليل من مواجهة نيوزيلندا، مؤكداً أن جميع منتخبات المجموعة قوية ولا توجد مباراة سهلة.

وقال العميد في المؤتمر الصحفي للمباراة، المقرر إقامتها في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين 22 يونيو،: "من يوم القرعة وأنا شايف مجموعتنا صعبة، بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.. كل منتخب محترم ومعاه محترفين وله ثقله في قارته، تركيزنا ندرس كل منافس مباراة بمباراة، ونيوزيلندا وصل كأس العالم؛ يبقى قوي".

وعن مشاركة مصطفى شوبير في المباراة، قال: "أول ما مسكت شوبير ماكانش بيلعب مع ناديه، لكن عندي رؤية للمستقبل ومرحلة إحلال وتجديد، لازم ندي فرص، وننزل بالأعمار، مصطفى اتعلم من الشناوي، وعنده احترام وروح، وهيقدم كتير لسه، واتعلم من اللي حواليه".

واختتم حديثه: "ما حدش يوصل المرحلة دي غير بموهبة وشغل على نفسه، شوبير وعلاء وحمزة عبد الكريم، كلهم مواهب للمستقبل".