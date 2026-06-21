الأتوبيس الترددي BRT يخصص رقم واتساب لتلقي شكاوى واستفسارات الركاب| صور

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT عن تخصيص رقم عبر تطبيق واتس آب لاستقبال الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الخاصة بخدمة الأتوبيس الترددي، وذلك على الرقم التالي: واتس آب: 01153153061

وذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، من خلال سرعة تلقي الملاحظات ودراسة المقترحات وفحص الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال.

تخصيص قناة مباشرة للتواصل

وأوضحت أن تخصيص قناة مباشرة للتواصل يهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة داخل منظومة الأتوبيس الترددي، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستخدمين وجودة الخدمة.

وشددت الشركة على أن آراء المواطنين ومقترحاتهم تمثل ركيزة أساسية في عملية التطوير المستمر، مؤكدة التزامها بالاستماع لكافة الملاحظات والعمل على تحويلها إلى إجراءات تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لكافة جمهور الركاب.