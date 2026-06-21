إشادات عربية ودولية بتأكيد الرئيس السيسي على ضمان أمن الخليج في الاتفاق بين أمريكا وإيران

أبرزت صحف ووكالات أنباء عربية وعالمية تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، وضرورة ضمان أمن الخليج والعرب في الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران، فضلا عن التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

وتحت عنوان "الرئيس المصري يؤكد ضرورة ضمان أمن الخليج والعرب في الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران"، أبرزت وكالة أنباء الإمارات (وام) تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على ضرورة أن يضمن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وأن يراعي شواغلها، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وذلك خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

تطورات الأزمة الإيرانية والقضية الفلسطينية

وأشارت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، تحت عنوان "السيسي يبحث مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان تطورات الأزمة الإيرانية والقضية الفلسطينية"، إلى بحث الرئيس السيسي مع وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا، لتطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية والقضية الفلسطينية.

ونوهت بترحيب الرئيس السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والذي تستضيفه القاهرة حاليا، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، بما يعزز أهمية استمرار هذه الآلية التشاورية وتطويرها لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا قادرا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة.

وتحت عنوان "السيسي يلتقي وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا"، أبرز موقع "روسيا اليوم" استقبال الرئيس السيسي لوزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا، في إطار الاجتماع الرابع للرباعية، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي، وتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وتحت عنوان "الرئيس المصري يبحث مع وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا المستجدات الإقليمية"، أشارت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى ترحيب الرئيس السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل مع الدول العربية والإقليمية كافة لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلا عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

ضرورة ضمان أمن الخليج

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم"، تحت عنوان "السيسي يؤكد ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران"، إلى تأكيد الرئيس السيسي ضرورة ضمان الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران لأمن دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول العربية، وأن يراعي هواجسها ومصالحها، ولا سيما احترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وأبرزت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، تحت عنوان "السيسي: الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران يجب أن يشمل الخليج والعرب ويراعي شواغلهم"، تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة العمل المشترك مع السعودية وباكستان وتركيا، إلى جانب باقي الدول العربية والإقليمية، من أجل دعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين وصولًا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام.

ونوهت (سبوتنيك) بتشديد الرئيس السيسي على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يراعي شواغل دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية، وأن يضمن أمنها واستقرارها، مع الالتزام باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، باعتبار ذلك ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة.

وتحت عنوان "السيسي: الاتفاق النهائي بين أميركا وإيران يجب أن يضمن أمن دول الخليج"، أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجوب أن يضمن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران أمن دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية وأن يراعي شواغلها، ولا سيما احترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وأضافت أن الرئيس السيسي بحث مع وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا التطورات الأخيرة في مسار الأزمة الإيرانية، حيث جدد الرئيس السيسي ترحيب بلاده بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيدا بالدور الفاعل الذي اضطلعت به باكستان في تقريب المواقف وجسر الفجوات بين الطرفين.

وتحت عنوان "السيسي يؤكد ضرورة ضمان أمن الخليج والعرب في اتفاق أميركا وإيران"، نوه موقع "الشارقة 24" بتأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على أن يضمن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وأن يراعي شواغلها، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأبرزت جريدة الوسط الكويتية، تحت عنوان "الرئيس المصري: الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن دول الخليج"، لقاء الرئيس السيسي بوزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا، حيث شدد على وجوب ان يضمن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران أمن دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية وان يراعي شواغلها ولا سيما احترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وأضافت أن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة في مسار الأزمة الإيرانية حيث جدد الرئيس السيسي ترحيب بلاده بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيدا بالدور الفاعل الذي اضطلعت به باكستان في تقريب المواقف وجسر الفجوات بين الطرفين، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام داعيا إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وتحت عنوان "السيسي: الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران يجب أن يشمل الخليج والعرب ويراعي شواغلهم"، أشارت وكالة "موازين نيوز" العراقية إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك مع السعودية وباكستان وتركيا، إلى جانب باقي الدول العربية والإقليمية، من أجل دعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين وصولًا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام.

ونوهت بأن الرئيس السيسي شدد على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يراعي شواغل دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية، وأن يضمن أمنها واستقرارها، مع الالتزام باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، باعتبار ذلك ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة.

المستجدات الإقليمية

وتحت عنوان "الرئيس المصري يبحث مع وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا المستجدات الإقليمية"، أبرز موقع "مرسال قطر"، مباحثات الرئيس السيسي، اليوم، مع وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا، حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأشار إلى ترحيب الرئيس السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة العمل مع كافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية ـ الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلا عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

وفي سياق متصل، لفتت صحيفة "الرياض" السعودية، تحت عنوان "الرئيس المصري يبحث مع وزراء خارجية المملكة وباكستان وتركيا المستجدات الإقليمية"، إلى لقاء الرئيس السيسي بوزراء خارجية السعوديةو باكستان وتركيا، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى ترحيب الرئيس السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا.

ونوهت بتأكيد الرئيس السيسي حرص بلاده على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية؛ لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية، وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، إلى جانب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بوصفها شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

وتحت عنوان "الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا"، أبزر موقع "السعودية نيوز" لقاء الرئيس السيسي بوزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، على هامش الاجتماع الرابع للمجموعة الرباعية الذي تستضيفه القاهرة.

وأشار إلى دعوة الرئيس السيسي لتطوير التنسيق بين الدول الأربع لمواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية دول المجموعة الرباعية كركائز أساسية للاستقرار والأمن، وأهمية تطوير هذه الآلية التشاورية لتصبح إطارا مؤسسيا فعالا قادرا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة.

تنسيق رباعي

وتحت عنوان "السيسي يستقبل وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا"، أبرز موقع قناة "العربية" تثمين الرئيس السيسي للتنسيق المكثف الذي جرى بين مصر والسعودية وباكستان وتركيا خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل مع كافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلا عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

تعزيز دور المجموعة الرباعية

وتحت عنوان "السيسي يستقبل هاكان فيدان ويحث على تعزيز دور الرباعية"، أشار موقع قناة "زمان" التركية إلى استقبال الرئيس السيسي لوزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية، حيث دعا دول المجموعة الرباعية إلى تحويل آلية التشاور الخاصة بها إلى إطار مؤسسي فعال قادر على معالجة الأزمات الإقليمية، مشيرا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت الدور المحوري للدول الأربع كركائز للأمن والاستقرار الإقليميين.