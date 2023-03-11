زيادتان لهؤلاء الموظفين.. علاوة استثنائية جديدة بنسبة 7%| تفاصيل

لأول مرة تضع الدولة المصرية حد أدنى لمرتبات المؤهلات العليا من الموظفين العاملين بالدولة، بخلاف الحد الأدنى الذي يطبق على الموظفين الآخرين، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من المقرر تطبيقها في شهر أبريل المقبل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة 3500 جنيه، فيما يكون الحد الأدنى لأجور حملة الماجسيتر 6000 جنيه، 7000 جنيه بالنسبة لحملة الدكتوراه، ومن المقرر أن يتم إصدار تشريع خلال الفترة المقبلة لإقرار تلك الزيادة.

علاوة الموظفين

وينتظر الموظفين من حاملو المؤهلات العليا (الماجستير – الدكتوراه) علاوة صرف علاوة دورية تقدر بـ 8% من الأجر الأساسي الذي يحصلون عليه، وذلك إعمالًا لنص قانون الخدمة المدنية، الذي نص على أنه يمنح العاملون باللدولة علاوة دورية لا تقل عن 7% سنويًا.

ويحصل حاملي المؤهلات العليا من الحاصلين على "الماجسيتر –الدكتوراه" على علاوة إضافية بخلاف العلاوة التي الأساسية التي ستصرف بداية من الشهر المقبل بنسبة 8%، حيث يمنح القانون حاملي تلك الشهادات علاوات استثنائية إضافية، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي نص عليها القانون.

علاوة استثنائية للموظفين

ويمنح الموظفون في الجهاز الإداري للدولة حافز تحت مسمى "حافز التميز العالمي"، والذي يمنح عند حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفي والفئات الخاصة به.

ونصت المادة 39 من قانون الخدمة المدنية على أنه يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة، على حافز تميز علمي، ويمنح هذا الموظف الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصال على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

قيمة العلاوة الاستثنائية

وفيما يلي نستعرض قيمة الحافز التميز العالمي الذي تبلغ قيمته 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية، أيهما أكبر:

- 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالي.

- 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل

- 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

- 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

شروط العلاوة الاستثنائية

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي، أي أنه إذا حصل الموظف على علاوة الماجستير، فلا يحصل على علاوة أخرى، إذا حصل على ماجستير في في دراسة معينة، وإنما يحصل عليها في حال حصل على درجة أعلى وهي الدكتوراه، وتمنح أيضًا لمرة واحدة.

وجاءت الشروط كالتالي:

- ألا يكون قد سبق للموظف صرف بدل التميز العلمي من قبل.

- تنطبق عليه شروط صرف علاوة التميز العالمي.

- يسلم الموظف المتقدم للحصول على علاوة التميز العلمي أصل شهادة المؤهل الأعلى للمديرية التابع لها.

وتضاف العلاوة الدورية إلى الراتب الأساسي للموظفين ويكون جزءً من الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف، كما لا يجوز منحه أكثر من مرة عن ذات المستوى أو الشهادة العلمية التي حصل عليها.

مرتبات الموظفين بعد الزيادة

وفيما يلي ننشر مرتبات الموظفين بعد زيادتها بداية من شهر أبريل المقبل، والتي جاءت كالتالي:

- موظفوا الدرجة السادسة وما يعادلها يتقاضون 3500 جنيه بعد الزيادة بدلا من 3000 جنيه.

- موظفوا الدرجة الثالثة وما يعادلها يتقاضون 5000 جنيه بعد الزيادة.

- الموظفون حاملي الماجستير يتقاضون 6000 جنيه شهريا بعد الزيادة الجديدة.

- الموظفون حاملي الدكتوراه يتقاضون 7000 جنيه شهريا بعد الزيادة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المرتبات يدخل فيها الاستقطاعات سواء ضرائب أو تأمينات، حيث يخصم من الموظفين ضرائب كالتالي:

- 2.5 % للذين يبلغ دخلهم 30 ألف جنيها شهريا «معفيون».

- 10% للذين يصل دخلهم الشهري من 30 إلى 45 ألف جنيه.

- 20% للذين يصل دخلهم الشهري من 60 إلى 200 ألف جنيها.

- 22.5% للذين يصل دخلهم الشهري من 200 إلى 400 ألف جنيه.

- 25 % للذين يتجاوز دخلهم الشهري 400 ألف جنيه.