أبرز حالات الزواج في الوسط الفني.. عروس حسن شاكوش تسجد بفستان الزفاف المكشوف.. وأحمد عصام يجمع نجوم الغناء

لم يكن المطرب حسن شاكوش هو أول من دخل القفص الذهبي في الفترة الأخيرة، إذ شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة وعلى مدار شهر تقريبا العديد من حالات الزواج ولعل أحدثها وأبرزها عقد قران الفنان حسين الجسمي، وعودة شيرين وحسام حبيب.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري ، في التقرير التالي أبرز حالات الزواج في الوسط الفني الأخيرة.

حسن شاكوش

احتفل المطرب حسن شاكوش بزفافه ليلة أمس الجمعة 10 مارس، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة، على ريم طارق، من خارج الوسط الفني، والذي أحياه النجم تامر حسني، وشهد حضور عدد كبير من الوسط الفني.

وقال الفنان حسن شاكوش أن إحياء النجم تامر حسني لفرحه كان أحد أمنيات حياته لأنه يحبه من بدايته و يعتبره مثل أعلى لكل نجوم الجيل الحالي و ان محبة تامر حسني في قلوب جميع أطياف الشعب المصري، و كان مطلب أساسي من والدته و اسرته واسرة العروسة و جميع الحاضرين ان الفنان تامر حسني يحيى الفرح.

حرص المطرب حسن شاكوش، على الغناء في حفل زفافه على ريم طارق، المقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وظهر حسن شاكوش، خلال حفل زفافه، وهو يغني وسط 10 راقصات، أغنية «حبيبتي افتحي شباكك» في ظل تفاعل الجمهور مع الأغنية والرقص معهم.

وظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام الليلة الجمعة 10 مارس، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق الذي يقام فيه إحدى فقرات حفل الزفاف، قبل أن تقوم بوضع مساحيق الماكياج.

وفي صور أخرى، ظهرت عروس حسن شاكوش وهي ترتدي الروب الأبيض، وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها، بينما ظهرت في صور أخرى وهي تنظر للمرآة بعد الإنتهاء من وضع الماكياج.

أحمد عصام

وفي شهر فبراير الماضي، احتفل نجم الفايرووركس أحمد عصام بزفافه، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف الفنان أحمد عصام، وحرص «تامر» على الغناء للعروسين، وأشعل حماس الحضور في حفل الزفاف.

أقام الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إشهار عقد قران الفنان أحمد عصام، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى، وشهد حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم الكينج محمد منير، والفنان تامر حسني.

المخرج المسرحي تامر كرم

احتفل المخرج المسرحي تامر كرم، أمس الجمعة 16 ديسمبر، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهد عقد قران تامر كرم، حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: هاني رمزي، رانيا فريد شوقي، إيهاب فهمي، مصطفى خاطر، أحمد فؤاد سليم، وآخرون.

حسين الجسمي

في 13 ديسمبر 2022، احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعقد قرانه وهو الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة خاصة إنه لم يعلن عنها من قبل.

و قرر حسين الجسمي، الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته فى الصور أو الفيديو الذى نشره ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتي.

كما لم يصرح ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، بأى تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها، ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجًا من مغربية اسمها حسناء وتعيش معه في الإمارات وقد أعلن عن زواجهما في 2013.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وفي شهر نوفمبر 2022، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عقد قرانها مجددا على حسام حبيب عقب خروجها من المستشفى، لتعود له بعد انفصالهما.

وأكدت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب على حبها الشديد لحسام حبيب، لذلك قررت العودة له قائلا: كنا متفقين أنا وحسام نكتب كتابنا يوم السبت بس هو فاجئني أمس وقالى هنكتب كتابنا النهاردة وبالفعل كتبنا الكتاب.

سالي عبد السلام

في شهر أكتوبر 2022، احتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بحفل زفافها وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، ونرصد أبرز لقطات الحفل.

قام الشيخ خالد الجندي، بعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام في صورة مؤثرة برفقه والدها بعد عقد قرانها، وقامت باحتضان والدها الذي لم يتماسك نفسه وبكى فرحا بها.

وحرص الكينج محمد منير على التواجد والتف حوله عدد من محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية فور وصوله.

جيلان علاء وعز شهوان

في منتصف شهر أكتوبر 2022، أحيا الفنان مصطفى قمر، حفل زفاف الفنانة جيلان علاء والموزع الموسيقي عز شهوان، الذي أقيم في القاهرة الجديدة.

وقدم مصطفى قمر، عددا من أشهر أغانيه في حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان، ومن بين هذه الأغاني، أغنية الليلة دوب، وأغنية السود عيونه، التي تفاعل معها الحضور.

نشر الفنان الشاب عمرو وهبة، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها من حفل زفاف الفنانة الشابة جيلان علاء، على الموزع الموسيقي عز شهوان، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

وعلق عمرو وهبة على صورة زفاف جيلان علاء وعز شهوان، قائلا: «چيچى اختى وصديقتى وعشره العمر بتتجوز عز حبيبى الله يكون فى عونه».

إلهام عبد البديع

احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع، بزفافها، مساء ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، على الملحن وليد سامي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ارتدت إلهام عبد البديع، فستان الزفاف الأبيض المطرز والذى خطف الأنظار إليها خاصة أنه مليء بالتفاصيل التى أظهرت جمالها.