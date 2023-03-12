دلكي الجذور 5 دقائق.. وصفة سحرية من مطبخك تجعل شعرك ناعم كالحرير

كشفت الدكتور عند مأمون خبيرة الطب البديل عن أفضل علاج للشعر الجاف والمتقصف، والذي يتمثل فيما يلي.

وصفة للشعر الجاف والمتقصف والمتساقط



المكونات

- صفار بيضة .

- ربع كوب من زيت الزيتون.

- ربع كوب من زيت الخروع.

- ربع كوب من زيت الأفوكادو

الطريقة لعلاج الشعر الجاف والمتقصف



- اخلطي المكونات معاً في وعاء نظيف.

- ضعي الخلطة على شعركِ من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك الجذور لمدة 5 دقائق.

- غطِّي شعركِ بغلاف بلاستيكي لمدة ساعة كاملة.

- اشطفي شعركِ بالماء البارد والشامبو والبلسم

يمكنك استعمال هذه الوصفة ومتابعة ماذا يحدث سوف تنبهرين من النتيجة، إذا كنت عروسة جربي هذه الوصفة قبل الزفاف بوقت كافي كلما زاد الوقت كلما يمكنك الحصول على نتيجة أفضل.