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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في دقائق.. خلطة طبيعية تساعد على إزالة شعر الوجه دون ألم

طرق للتخلص من شعر
طرق للتخلص من شعر الوجة بدون ألم

يتسبب ظهور شعر الوجة لدى بعض الفتيات والنساء فى الشعور بالحرج فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال خلطة طبيعية تساعد فى التخلص من شعر الوجة بدون ألم. 
 

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خلطة النشا و بياض البيض

 

مكونات خلطة إزالة شعر الوجه نهائيا بالنشا بحسب ما نشره موقع هيلثي.

بياض البيض.
السكر .
نشا الذرة.

طريقة تحضير ماسك إزالة شعر الوجه نهائيا بالنشا:

يتم خلط بياض البيض مع ملعقة من السكر ونصف ملعقة من النشا ضمن وعاء بشكل جيد.
كما يتم تطبيق الخلطة ووضعها على الوجه في الأماكن التي يراد إزالة الشعر منها.
يجب ترك هذه الخلطة على الوجه لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم نزعها من على الوجه باستخدام قطعة قماش.
يغسل الوجه بالماء البارد ويكون الهدف من ذلك إغلاق مسامات بشرة الوجه.
تساهم هذه الخلطة في إزالة شعر الوجه من أول استخدام ولكن لإزالته بشكل نهائي يجب المداومة على استخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

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