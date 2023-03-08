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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشفى بهية: ربع مليون سيدة خضعت لعلاج سرطان الثدي

صدى البلد

قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بإحدى الشركات إنه تم اتباع خطوات شمولية لدعم محاربات مستشفى بهية من خلال حملات عديدة نجحت في زيادة نسبة التبرعات لصالح المستشفى بهدف الانتهاء من عمليات التشييد والبناء، كما ساهمت الحملات في استقبال أكثر من 250.000 سيدة ما بين كشف مبكر وتحاليل طبية وكشف أورام.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمستشفى بهية أننا فى حاجة لمزيد من التوعية بمرض سرطان الثدى فى المحافظات المختلفة وليس القاهرة فحسب.

وأكدت أن سرعة الكشف له تاثير إيجابي كبير فى العلاج، لافتة إلى أنه تم زيادة الدعم للمستشفى 25%.

وقالت  نستهدف دعم سيدات مصر ومساندتهن للقيام بدورهن المحوري في المجتمع.

من جانبه، قال تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية: "نحن الاَن نستعد لافتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الجديد بالشيخ زايد التي تقع على مساحة بناء تصل إلى 34,000 متر، ومبنى مكون من 8 طوابق، مجهزين لاستقبال 500,000 سيدة بشكل سنوي، والذي يتخطى حاجز ال 200,000 سيدة اللاتي كان بإمكاننا استقبالهن خلال 5 سنوات، مما سيساهم في الحد من قوائم الانتظار والاطمئنان على المزيد من سيدات مصر.

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