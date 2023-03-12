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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص أنواع الفيتامينات.. عشبة طبيعية تقضي على الكسل والخمول

الخمول
الخمول

لم يتبقى على رمضان سوى أيام قليلة، وخلال الشهر الكريم البعض يحتاج للكثير من الفيتامينات واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية لم يستطيع البعض الحصول على كل هذا. 

في هذا إطار، كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية عن فوائد عشبة طبيعية بديلة للفيتامينات وهى القطيف، والتي تعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض والكروتين والصمغ.

فوائد عشبة القطف في علاج تكيسات المبايض 

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– تستخدم لعلاج مشاكل تكيس المبايض، والرحم، والتصاقات قناة فالوب، فتقوم العشبة بإزالة وإذابة كافة التكيسات والأورام والالتصاقات في الرحم والمبايض.

–  تستخدم كعلاج مساعد في بعض الأمراض السرطانية للنساء كسرطان الثدي والرحم .

–  تستخدم كغسول مهبلي للقضاء على التهابات المهبل ، وتعمل على تقليل الشعور بالحكة .

– تستخدم كعلاج فعال في حالات تضخم الغدة الدرقية ، وتعمل على ضبط إفراز الهرمونات عند النساء .

– تعمل عشبة القطف على تنقية الجسم، وتخلصه من السموم .

– تستخدم لتنشيط الجسم، وتخليص الجسم من الخمول والكسل

– تستخدم كمدر للبول، وتحسين وظائف الكلى

– تزيد من كفاءة التمثيل الغذائي، وتعمل على حرق الدهون، وتجنب الإصابة بأمراض السمنة .

– تعمل على خفض نسب الكوليسترول الضار بالدم وتعالج ضغط الدم المرتفع.

– مفيدة في حالات مرض السكري، وضبط وتنظيم مستويات السكر بالدم، وتحفز إفراز الإنسولين .

– تساعد في الحصول على نوم هادئ، في حالات الأرق.

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