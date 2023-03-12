حاولوا اختطاف طفل لخلافات مالية مع والده..ربة منزل وآخر يواجهان الحبس 10 سنوات

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس ربة منزل وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمحاولة اختطاف طفل بسبب خلافات مالية مع والده بدائرة القسم وإصابة شخصين بالرصاص أثناء منعهما من خطف الطفل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أصيب شخصان بالرصاص أثناء محاولتهما إنقاذ طفل من واقعة خطف بمدينة نصر على يد سيدة وآخر، حيث تمكن رجال الأمن من تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما أقدما على ارتكاب الواقعة انتقاماً من والد الطفل بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع صاحب ورشة مصوغات مقيم بذات الدائرة، وقرر بقيام سيدة وآخر مجهول بتسليمه مبلغا ماليا لاستثمارها فى مجال تجارة المشغولات الذهبية، وقام بردها لهما بأرباح، إلا أنهما طلبا منه دفع مبلغ مالى إضافى، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف نجله، 12 سنة.

وبتاريخ الواقعة، حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله، إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى، وأثناء قيام شخصين بالتدخل لمنعهما، قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههما، ونتج عن ذلك إصابتهما بالرصاص، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما ربة منزل وآخر، مقيمان بمحافظة القاهرة، وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمين بقصد تسهيل ترخيصها، إلا أنه استولى عليها، وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذين تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر.

تم بإرشاد أحدهما ضبط الطبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” عقوبة الخطف طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الخطف

وتنص المادة (289) من قانون العقوبات على أنه تكون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".