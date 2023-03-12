برلمانية: إطلاق حملات توعوية لتحفيز الاستثمار تعزز مكانة مصر كوجهة واعدة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إطلاق حملة "خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، تسهم فى تسليط الضوء على مميزات وحجم الفرص الاستثمارية فى مصر.

تعديلات قانون الاستثمار

وقالت حارص فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: إن إطلاق مثل هذه الحملات التوعوية خطوة جادة لتحفيز الاستثمار وتسليط الضوء على ما تقدمه مصر من تسهيلات للمستثمرين، كتعديلات قانون الاستثمار والخص الذهبية وغيرها، مطالبة بوجود حملات توعوية داخلية حول كيفية التعالم مع المستمثرين .

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الي ما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية واعدة، تجعلها قبلة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، مشيدة بما تم انجازه من مشروعات بنبة تحتية تعتبر من أهم عوامل الجزب الاستثماري فى الدول.

واوضحت أن الحملة أيضا تسلط الضوء ما يمثله السوق المصري من فرص جذب للاستثمارات، كونه سوقًا كثيف السكان ومتعدد الفرص.