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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدلة زينة رمضان..ظهور صادم لنجل شعبان عبد الرحيم والجمهور يسخر منه

صدى البلد

أثار عصام شعبان عبد الرحيم ؛ الجدل بعد ظهوره ببدله أطلق عليها بدلة رمضان .


وارتدى نجل شعبان عبد الرحيم بدلة تشبه زينة رمضان حيث سخر منه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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عصام شعبان عبد الرحيم :

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم، قد أعلن عن إجراء شقيقه الأكبر عصام شعبان عبد الرحيم لعملية في القلب بأحد مستشفيات القاهرة.

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "روحي وعمري وكل حاجة حلوة في حياتي، عصام أخويا بأمر الله تقوم بالسلامة، أرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل، أخويا عصام بيعمل عملية في القلب".

 

وأضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: "اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه".

 

واختتم عدوية شعبان عبد الرحيم: "ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يامن تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس اشفي كل مريض، أذهب البأس رب الناس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما يا رب اشفي كل مريض مسلم".

 

قال عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، إنه كان يرغب في إنهاء الخلاف مع المؤلف إسلام خليل، لافتا إلى أنه ذهب إلى منزله بصحبة زوجته وأولاده واستمرت الجلسة قرابة 4 ساعات لكن دون جدوى، ولم يظهر أي بوادر لرغبته في إنهاء الخلاف.

 

وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “إسلام خليل طمع في ألحان أغاني والدي ويريد احتكارها لنفسه بعد وفاته، ورفعت عليه قضية لسرقته ألحان أغاني والدي، ومعي مستندات تثبت ملكية أبي لهذه الألحان”.

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