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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من ألمانيا على اتفاق طهران والرياض.. تفاصيل

صدى البلد

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الإثنين، أنه من الجيد أن السعودية و إيران تريدان تطوير علاقات لا تتسم بالعنف.

 

وتأتي تلك التصريحات بعد أن أصدرت جمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية إيران الإسلامية، بيانا ثلاثيا مشتركا، يوم الجمعة، في بكين؛ أعلنوا خلاله عن إجراء مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

وجاءت المباحثات؛ استجابة للمبادرة الإيجابية للرئيس الصيني شي جين بينج، بشأن دعم بكين للمملكة العربية السعودية، لتطوير علاقات حسن الجوار والودية مع جمهورية إيران الإسلامية، حسبما ذكر التلفزيون الصيني المركزي.

 

وأعلنت الدول الثلاث، عن توصل إيران والسعودية لاتفاقية تتضمن الموافقة على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتهما في غضون الشهرين القادمين، وترتيب تبادل السفراء، واستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

 

وتعهدت الدول الثلاث، ببذل المزيد من الجهد لتعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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