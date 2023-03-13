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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعتنق الإسلام من أجل الزواج من مصرية.. فنان شهير تعرف عليه

فنان شهير
فنان شهير

كشفت بعض التقرير بالصحف الأجنبية أن النجم العالمى البوليودى فيفيان دسينا قرر أن يعتنق الدين الاسلامى بعد زواجه من الصحفية المصرية نوران أسامة. 

وقال بعض المصادر المقربة من فيفيان لمواقع لبنانية : ان علاقة فيفيان ونوران بدات منذ 3 سنوات تقريبا وعندما قرر الزواج استقر فيفيان على اعتناق الإسلام ليتزوج من المصرية نوران. 

وتصدر فيفيان دسينا تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد إعلانه الزواج من نوران واعتناق الإسلام. 

فيفيان دسينا 

لكن رفض دسينا التعليق على الأمر وطلب التواصل مع مسئول العلاقات العامة الخاص به، لكن سابقا أشار دسينا ، صاحب الـ 34 عامًا ، إلى أنه سيبقي دائمًا زواجه سراً. في مقابلة عام 2022 قال ، "حتى لو تزوجت ، فإن الفرص قليلة لأن يعرفها أي شخص، الزواج مسألة خاصة ويجب أن يظل كذلك ... ليس من المحتمل أن أعلن عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا ". 

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من هو فيفيان دسينا؟ 

ولد فيفان ديسنا في مدينة أوجان 28 يونيو عام 1988 ودرس  الهندسة ولكن حبه للفن دفعه لان يترك الهندسة ويتفرغ عمله الابداعى.

شارك فيفيان دسينا في مسابقة ملك جمال الهند عام 2007 التي تنظمها مجلة Gladrags الشهيرة وكان ضمن قائمة أفضل 10 متسابقين تم اختيارهم.

قدم فيفيان دسينا عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل Pyaar Kii Ye Ek Kaha بجانب الممثلة سوكيرتي كاندبال حيث قدم دور البطولة و شارك أيضا فى مسلسل (Madhubala – Ek Ishq Ek Junoon) بجانب الممثلة دراشتي دهامي وآخر أعماله المسلسل الهندى “مادهوبالا”.  

فيفيان دسينا نوران أسامة اعتنق الإسلام اعتناق الإسلام فنان شهير الفنان فيفيان دسينا

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