نشرة المرأة والصحة| 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ.. شاهد أسماء جلال تستعرض جمالها بلوك مختلف

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يتسبب مرض السكري من النوع الثاني في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وتشمل العلامات المبكرة زيادة العطش وكثرة التبول

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافته

تناول نظام غذائي صحي للقلب يفيد جسمك وعقلك بشكل عام، وهذا النظام الغذائي يركز على الأطعمة الأقل معالجة والأقل دهونًا، جنبًا إلى جنب مع المزيد من الخضراوات واللحوم والبروتينات قليلة الدهن