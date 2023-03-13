نشرة المرأة والصحة| 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ.. شاهد أسماء جلال تستعرض جمالها بلوك مختلف

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ
يتسبب مرض السكري من النوع الثاني في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وتشمل العلامات المبكرة زيادة العطش وكثرة التبول
بشعر مبلل.. شاهد أسماء جلال تستعرض جمالها بلوك مختلف
شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافته
لن تصدق.. نظام غذائي شهير يقلل خطر الزهايمر
تناول نظام غذائي صحي للقلب يفيد جسمك وعقلك بشكل عام، وهذا النظام الغذائي يركز على الأطعمة الأقل معالجة والأقل دهونًا، جنبًا إلى جنب مع المزيد من الخضراوات واللحوم والبروتينات قليلة الدهن