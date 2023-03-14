اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، شهدت عدة مناطق متفرقة في محافظات مصر، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، نظرًا لقرب انتهاء فصل الشتاء.

تقلبات جوية

أمطار رعدية تصل لحد السيول

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الثلاثاء 14 مارس، وقالت، في بيان لها، إن طقس اليوم تنخفض فيه الحرارة بشكل ملموس على أغلب الأنحاء، ويكون الشعور بطقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا، يميل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال وصولًا للقاهرة، لطيف إلى معتدل على باقي المناطق باستثناء أقصى جنوب الجمهورية، حيث يبقى الطقس حارا نسبيًا هناك، على أن يمتد انخفاض الحرارة بنهاية اليوم، ويكون باردا ليلًا، شديد البرودة بالمناطق الصحراوية والجبلية.

وحذرت من أن السحب الركامية تتراكم على مناطق سيناء، وخليج السويس، وشمال ووسط البحر الأحمر، يصحبها هطول أمطار رعدية غزيرة مع هطول متفرق للبرد، قد تُفضي لتشكل السيول على المناطق الجبلية والأودية، كما تتهيأ الفرصة كذلك لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي والدلتا ومنطقة القناة تكون غزيرة أحيانًا، قد تمتد للقاهرة، بالإضافة لمناطق محدودة من شمال ووسط الصعيد.

رياح محملة بالأتربة

وأوضحت أن الرياح تكون نشطة إجمالًا، تثير الرمال على المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، تُصحب بهبات قوية مثيرة للغبار كذلك على أجزاء من جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر، أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطرب إلى شديد الاضطراب، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، كما تتشكل الشبورة صباحًا على أجزاء من شمال ووسط سيناء والمناطق الداخلية من الشمال.

سيول في 14 منطقة

وأضافت الأرصاد أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة تكون رعدية قد تصل إلى حد السيول على سيناء وتشمل المحافظات التالية “طابا - نويبع - شرم الشيخ - دهب - سانت كاترين ـ الطور – الغردقة - القصير- راس غارب - مرسى علم – الزعفرانة - راس سدر - رفح”، كما توجد فرصة لـ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد تكون مختلفة الشدة على هذه المناطق، كما يمكن سماع دوي الرعد أحيانا.

وأشارت إلى أن الأمطار تكون خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة وجنوب الوجه البحري، كما تنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح وتكون السحب، وتنشط الرياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

لذلك، شددت الأرصاد على ضرورة الالتزام بتخفيض السرعة عند القيادة، وتشغيل مساحات السيارة في أثناء القيادة، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية في الشوارع، والاحتماء داخل العقارات لحين انتهاء سقوط الأمطار، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، منعًا لوقوع حوادث الصعق.

ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أمطار وانخفاض درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال الساعات المقبلة يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأوضح شاهين، في تصريحات له، أن الأتربة ستضرب مناطق من جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، كما يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيمة 7 درجات، لتصل إلى 20 درجة على القاهرة، كما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري سقوط أمطار خفيفة.

وأضاف مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمتد على محافظات الصعيد، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، لافتاً إلى أن محافظتي البحر الأحمر والسويس ستشهدان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتصل إلى السيول وسط وجنوب سيناء، وعلى مناطق من محافظة البحر الأحمر.

وأشار محمود شاهين، إلى أن هناك تواصلا دائما مع غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء، من أجل متابعة حالة الطقس بشكل دائم، ومستمر.

الدكتور محمود شاهين

اليوم ذروة التقلبات الجوية

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم ذروة التقلبات الجوية والمنخفض الجوي وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة 8 درجات، وسنعود للأجواء الشتوية ووجود أتربة ولكن بشكل أقل وسحب رعدية في بعض المحافظات، وكميات كبيرة للأمطار في سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت منار غانم إلى أن الأمطار متوسطة ورعدية على محافظات الوجه البحري، خفيفة ومتوسطة في بعض الأماكن وأمطار في بعض المحافظات وانخفاض في درجات الحرارة، وهدوء بسرعات الرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، مشددة على أنه يجب ارتداء الكمامات اليوم والحذر أثناء القيادة، لافتة إلى أن الأجواء ستعود غدًا، الأربعاء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 مارس

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.