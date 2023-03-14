34 بمكة و29 بالمدينة| السعودية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

امطار وثلوج وانخفاض الحرارة..

كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وذكرت الأرصاد السعودية أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

كما لم يستبعد التقرير تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

وأوضح أنه سيعقب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، ويمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

وأشار إلى استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل لغزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وعلى أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و29 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض، و26 درجة بالدمام، و31 درجة بجدة، و18 درجة في أبها).