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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة في عدة مناطق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، في جميع أرجاء المملكة.

طقس اليوم في السعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المركز "توقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية".

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وأضافت أن المركز أكد أن "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجيا الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط قد تصل الى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل الى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن مترين الى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي،".

وأضاف تقرير المركز، أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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