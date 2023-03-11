تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق بالمملكة منها مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران.

حالة الطقس في السعودية

أوضح المركز أن منطقة نجران تشهد أمطارًا متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العلا وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد منطقة حائل رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الرياض أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الأفلاج ووادي الدواسر والسليل والحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، وتشمل الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 14 .00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً غزيرة وأتربة مثارة مع تساقط البرد وسيول وشبه انعدام للرؤية، وتشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت .

وتشهد منطقة الجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة ورياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً غزيرة مع تساقط البرد وسيول ، وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.