سحب رعدية ورياح نشطة.. السعودية تحذر من طقس اليوم الأحد

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية منذ قليل، بيانًا أوضح فيه حالة الطقس المتوقعة في محافظات ومدن السعودية اليوم الأحد.

وقال المركز في البيان الذي نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية".

وأضاف: "كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية".

وتوقع المركز وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة في منطقة الرياض ، الزلفي، الغاط ، شقراء، رماح، عفيف ، الدودامي ، وفي محافظة الشرقية ، حفر الباطن، الجبيل وقطيف ، الدمام ، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء.

كما توقع وجود أمطار متوسطة في مكة المكرمة في منطقة العاصمة ظن الجموم، بحرة، الخرمة، المويه.

وتنبأ المركز بوجود أمطار غزيرة إلى متوسطة في منطقة عسير ، أبها، خميس مشيط، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص ومحافظة جازان في منطقة فيفا ، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، في مكة المكرمة في منطقة طائف وميسان.

ومتوقع بوجود أمطار خفيفة في مكة المكرمة في منطقة الليث، القنفدة، جدة، خليص.