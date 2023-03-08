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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بمناطق ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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