ألبسوا شتوي حتى هذا الموعد.. الأرصاد: تقلبات جوية حادة ورياح وأمطار.. تفاصيل

يشهد الطقس حالة من التقلبات الجوية في عدد من المحافظات بين ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق نهارا وانخفاضا شديدا في مناطق أخري خلال ساعات الليل مما جعل الكثير من المواطنين يرتدون الملابس الصيفية رغم التحذيرات المتكررة من تخفيفها.

اخفاض جديد في درجات الحرارة

موجة من التقلبات الجوية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية ليس فقط بعد انتهاء فصل الشتاء المقرر يوم الثلاثاء المقبل 21 مارس، إنما حتى موعد عيد شم النسيم الموافق الاثنين 17 إبريل 2023.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الاستجابة لحالة الطقس التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وتخفيف الملابس، وتوقعت أن يشهد فصل الربيع ومنتصف شهر أبريل القادم انخفاضا في درجات الحرارة على بعض الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 13 مارس 2023، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس وسقوط الأمطار

وتوقعت الهيئة، بدء حالة من التقلبات الجوية اليوم الإثنين 12 مارس 2023، تبدأ على السواحل الغربية صباحا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد في بعض الأحيان، ولكن الأجواء تكون مختلفة تماما في ساعات الصباح على القاهرة.

وتتأثر القاهرة وشمال الصعيد برياح جنوبية تؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 28 درجة، ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مع دخول الليل، كما توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان لها عن درجة الحرارة خلال الـ 3 أيام المقبلة، وأكدت إن البلاد تتعرض لتقلبات شديدة في حالة الطقس في القاهرة والمحافظات تبدأ من مساء اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الخميس 16 مارس 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد عودة الطقس الشتوي في القاهرة ومعظم المحافظات خل الـ 72 ساعة المقبلة، وقالت إن صور الأقمار الصناعية كشفت تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد حتى شمال مدن محافظات الصعيد، وأيضا على محافظة البحر الأحمر وتمتد حتى منطقة سيناء، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح.

بيان حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مارس

اليوم وغدً نشهد حالة من عدم الاستقرار

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية، إذ يسجل اليوم الواحد ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، خاصًة بداية من مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت "غانم"، في تصريحات خاصة لها ـ أن حالة الطقس اليوم الإثنين تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وتصل العظمى على القاهري الكبرى 27 درجة مئوية، وبداية من مساء اليوم تسود حالة من عدم الاستقرار.

ونوهت إلى أن عدم الاستقرار الذي ستشهده حالة الطقس يرجع إلى تواجد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وعلى سطح البحر المتوسط سيعملان على حالة من التقلبات الجوية تبدأ من مساء الإثنين على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومع تقدم الوقت تتقدم إلى المناطق الداخلية.

وأشارت إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة في حالة التقلبات الجوية تشمل نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية الثلاثاء المقبل، ليكون هناك فرق في درجات الحرارة بين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 8 درجات.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

درجات الحرارة اليوم 13 مارس 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 29 والصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 15