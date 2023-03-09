الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة .. مفاجأة بشأن توافر الدواجن في رمضان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

رد حاسم من البنك الأهلى على إضافة عمولة في السحب الكاش

نفى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، ما تم تداوله عن إضافة البنك عمولة على عمليات السحب الكاش.

وأضاف «يحيى أبو الفتوح» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر ” المذاع عبر قناة “سى بى سى”، أنه لا تغيير فى عمولات كارت السحب النقدي “ ATM”.+



عضو بالمجلس القومي: نعمل على التمكين السياسي للمرأة وإثبات جدارتها

قالت الدكتورة نسرين البغدادى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مبادرة "أنتى قدها" إحدى الشراكات التى توفر للمرأة مشروعاتها وتدريبها على المهن، وتخترق مجال ريادة الأعمال وتوفر المشروعات الخاصة بها، وتعطى فرصة لـ 100 سيدة فى 3 محافظات أن تسوق لمنتجاتها.



4 درجات | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة طقس الخميس، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

وأبرز التقرير المصور، أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



عنف سيبراني ضد الفتيات| مايا مرسي : مصر محروسة من الخطابات الرجعية

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية ممثلة بكل المؤشرات على المستوى الدولى.

وأضافت "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن التوعية والمشاركة المجتمعية وإيمان المجتمع بهذه القضية له دور فى تمكين المرأة، مؤكدة أن مصر انتقلت بشكل نوعى خلال الـ 8 سنوات وتعيش المرأة عصرها الذهبى بدون سقف لأحلامها.



حلاقة رجالي : فيه ستات منعت أجوازهم يقصوا شعرهم عندي | فيديو

قالت عبير مصطفى، سيدة تعمل فى صالون حلاقة رجالى ، إنها تعمل في مهنة الحلاقة منذ 25 عاما رغم أنها عملت فى مهن كثيرة قبل الحلاقة.

مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن عمل ، وقررت العمل فى صالون حلاقة رجالى ونجحت فيه بشكل كبير.



الصحة تعلن خبرًا عاجلًا بشأن نتائج فحص المقبلين على الزواج .. فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها؛ وكيفية مساهمتها في الحد من هجرة الكوادر الطبية خارج مصر.



بعد اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب.. هل هدد مبابي بالاعتزال؟

أفادت قناة العربية، في تقرير لها أن أنباء قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تهديد كيليان مبابي مهاجم فرنسا وباريس سان جيرمان بالاعتزال دوليا حال عدم تبرئة زميله وصديقه المغربي أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب التي تحقق فيها السلطات الفرنسية حاليا.



ثروت الزيني: ضخ 80 ألف طن دواجن في شهر رمضان.. فيديو

طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف؛ نظرًا لوجود نقص حاد في الذرة الصفراء؛ الأمر الذي تسبب في وصول سعر الطن منها إلى 17.5 ألف بالسوق السوداء؛ مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى خروج المزيد من المربين من الدورات الإنتاجية حال استمراره.



منى عمر: قضايا واهتمامات المرأة شهدت طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي

قالت منى عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـالمجلس القومي لـ المرأة، إن الفترة الماضية شهدت تقدما وتطورا واضحا فيما يخص المرأة وقضاياها، وبالأخص منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، متابعة: نعيش الآن طفرة حقيقية وكبيرة.



خبير يكشف تفاصيل منح الجنسية المصرية مقابل وديعة ربع بالدولار.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر ليست أول دولة تمنح الجنسية مقابل إيداع مبلغ 250 ألف دولار، مؤكدا ضرورة البحث عن موارد جديدة لتوفير النقد الأجنبي في مصر.

وأضاف أستاذ التمويل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تبحث عن مصادر جديدة للنقد الأجنبي منها مبادرة استيراد السيارات من الخارج ومنح الجنسية.

