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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة تعلن خبرًا عاجلًا بشأن نتائج فحص المقبلين على الزواج .. فيديو

الزواج
الزواج

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها؛ وكيفية مساهمتها في الحد من هجرة الكوادر الطبية خارج مصر.

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لتحسين أحوال الأطباء.. وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة جديدة

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وأضاف  خلال مداخلة هاتفية، برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن  اللجنة تضم الرئيس التنفيذي للقاح المصري، ورئيس لجنة الصحة في البرلمان، ووزراء سابقين؛ لأنهم سيكونوا الأقدر على معرفة متطلبات الأطباء، والعمل عليها.

وأضاف أن الدولة تعمل على توطين صناعة الدواء في مصر، وتُصنّع 90% من الأدوية، إلى جانب إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مصنعًا لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير، والمستلزمات الطبية، كما تُصنّع الدولة الكواشف الخاصة بالأمراض الوراثية.

وأوضح حسام عبد الغفار، أن تم تسليم شهادات طبية لـ 40% ممن تقدموا بطلبات فحص الزواج؛ من 18 ألف شخص تقدموا بشهادات الفحص؛ وجاءت نتائجهم الصحية مطمئنة، مشيرًا إلى أنه يتم إعلان نتيجة الفحص بعد 14 يومًا من إجراء التحليل.

وأكد، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ملف الصحة النفسية. وفي سياق آخر أكد أن معدلات الوفيات بفيروس كورونا ضعيفة جدًا؛ وكان هناك إصابات بسيطة بكوفيد مع تغير الأحوال الجوية.

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