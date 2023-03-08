لتحسين أحوال الأطباء.. وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة جديدة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا بتشكيل لجنة برئاسته، لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لدولة رئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.

وتتولى اللجنة المشار إليها، وضع تصور للمعوقات التي تواجه عمل الأطباء، كما تضع تصورا للحلول الممكنة والمناسبة لمواجهة ذلك.

وتضم اللجنة في تشكيلها، الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وأحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء يرشحه مجلس النقابة، والمستشار القانوني لوزير الصحة، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة المالية، ورئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متحدثا باسم اللجنة، وإثنين من شباب الأطباء يرشحهم مجلس النقابة.