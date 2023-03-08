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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلاقة رجالي : فيه ستات منعت أجوازهم يقصوا شعرهم عندي | فيديو

عبير مصطفي ، سيدة
عبير مصطفي ، سيدة تعمل فى صالون حلاقة رجالى

قالت عبير مصطفى، سيدة تعمل فى صالون حلاقة رجالى ، إنها تعمل في مهنة الحلاقة منذ 25 عاما رغم أنها عملت فى مهن كثيرة قبل الحلاقة.

مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن عمل ، وقررت العمل فى صالون حلاقة رجالى ونجحت فيه بشكل كبير. 


وأضافت “مصطفى” ، خلال لقائها مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " etc" اليوم الأربعاء، أنها تبتعد عن الأفكار السلبية تماماً من جانب الناس وكل شخص يرى عملى فى صالون الحلاقة الرجالى من وجهة نظره هو وتحترم.  

ظروف كل شخص 

وتابعت: أن ظروف كل شخص من تحكم عليه ويختار علي أساسها المهنة التي يمتهنها مشيرة الى أنها فى بداية عملها فى صالون الحلاقة الرجالى هناك بعض السيدات اعربوا عن اندهاشهم من عملها.

وتابعت عبير مصطفى  قائلة:" فيه سيدات منعت أزواجها وأولادها يحلقوا عندى فى الصالون.

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