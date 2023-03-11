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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خدمات تهمك|الذهب يفاجئ المشترين والدولار بـ 30.83 جنيهًا.. وأخر مستجدات حالة الطقس

أسعار الدولار والذهب
أسعار الدولار والذهب

الدولار.. نشر موقع صدى البلد، اليوم السبت 11 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة والتي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

 

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سجل سعر الذهب اليوم السبت:
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2120 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1855 جنيها.

الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1590 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 14840 جنيها.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم:
 

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو32.68  جنيه للبيع، و32.85 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.77 جنيه للبيع، و36.64 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.65 جنيه للبيع، و100.30 جنيه للشراء.

حالة الطقس اليوم السبت 11 مارس
 

فيما قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية لان هناك كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي الى ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، مضيفة ان درجات الحرارة تكون مائلة للدفئ الشديد فى محافظات الوجه البحرى وجنوب الصعيد والمدن الساحلية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والطرق السريعة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على أغلب الطرق.

وأكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد ان الشبورة المائية سوف تتلاشى مع سطوع الشمس، وأن غدا الاحد يشهد ارتفاع شديد فى درجات الحرارة ويستمر الارتفاع إلى يوم الاثنين، ولكن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من الثلاثاء سيشهد  انخفاض في درجات الحرارة، وأيضا منخفض جوي على البحر المتوسط.

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة

وأكدت" منار غانم"أن التقلبات الجوية تبدأ من يوم الثلاثاء رياح محملة بالأتربة مع موجة صقيع شديدة، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 20 درجة، و انخفاض الحرارة 8 درجات، ناصحة منار بعدم تخفيف الملابس الشتوية بسبب الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت


العظمى الصغرى
القاهرة 27 - 15
الإسكندرية 25 - 15
الإسماعيلية 27 - 13
الغردقة 29 - 16
سوهاج 29 - 13
أسوان 32 - 15
 

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