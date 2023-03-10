الشتاء لم ينته .. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، على شمال البلاد حتي شمال الصعيد و القاهرة الكبري اليوم متوقع درجات الحرارة تصل اليوم 27 درجة اليوم الجمعة 10 مارس 2023 بسبب الكتل الهوائية القادة من شبة الجزيرة العربية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على فضائية الأولى،أن مصادر الكتل الهوائية المتسببة فى ارتفاع درجات الحرارة، و فى فترات النهار تزداد درجات الحرارة على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والمدن الساحلية يسودها طقس مائل للدفئ والأجواء حارة علي جنوب الصعيد.

وأكدت منار غانم ان فصل الشتاء ينته 20 مارس ويبدأ فصل الربيع، مضيفه ان الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة لم يبدأ، واعلى درجة للحرارة تكون 28 درجة فى النهار.

شبورة مائية

ونصحت منار غانم بعدم تخفيف الملابس خصوصا فى فترات الليل، ومن المتوقع غدا ستشهد البلاد شبورة مائية على اغلب الطرق الزراعية والسريعة فى فترات الصباح الباكر.