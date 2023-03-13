أخبار التوك شو.. مفاجأة جديدة عن شق أطول نهر صناعي في الصحراء.. وحالة الطقس اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عزة مصطفى عن مؤسسة أبوالعينين الخيرية: تعمل منذ 40 عاما بشكل ذاتي

عرضت الإعلامية عزة مصطفي، ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرا عن مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية في مبادرة “كتف في كتف”.

الباركود .. تفاصيل عودة 180 معتمرا من مطار القاهرة

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بعض الشروط اللازمة للمعتمرين والحجاج قبل مغادرة البلاد متوجهين للملكة العربية السعودية، بعد إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة خلال سفرهم لـ العمرة قائلا: العمرة مش تذكرة.

بمشاركة مؤسسة أبوالعينين جهود مبادرة كتف في كتف لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. فيديو

كشفت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف بمشاركة مؤسسة ابوالعينين من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية مع قدوم شهر رمضان المبارك.

كارثة وفضيحة.. أحمد موسى يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد خماسية صن داونز

علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة الأهلي الثقيلة أمام فريق صن داونز الجنوب افريقي بخماسية مقابل هدفين في دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "الأهلي كبير ومفيش لاعب يلوي دراعه".

أتربة ورياح.. تقلبات في حالة الطقس خلال 48 ساعة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.



كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

تحدث محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، قائلا: هو ليس نهر صناعي، ولكنه مسار ناقل لمياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا إلى محطة الحمام للمعالجة، متابعا: ليس نهرا صناعيا والتعبير غير دقيق بالمرة.

تعليق ناري من أحمد موسى علي هزيمة الزمالك أمام انبي.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء أمام فريق إنبي في الدوري الممتاز؛

قرارات نارية وعقوبات قاسية علي لاعبي الأهلي بعد هزيمة صن دوانز.. تفاصيل

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مفاجأة عن توقيع عقوبات علي لاعبي النادي الأهلي عقب الهزيمة من صن دوانز.



إبراهيم سعيد يحذر الخطيب: لو محاسبتش اللاعبين الجماهير هتحاسبك

حذر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، من تداعيات هزيمة الأهلي أمام صن دوانز وسر تراجع أداء اللاعبين خلال الفترة الحالية.



إبراهيم سعيد يهاجم اتحاد الكرة: مفيش حساب للمخطئ

استنكر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق، عدم محاسبة المقصرين والمخطئين من أعضاء اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه يفتقد لوجود حالة من النظام.