عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أتربة ورياح.. تقلبات في حالة الطقس خلال 48 ساعة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "هناك انخفاض 8 درجات في الحرارة يوم الثلاثاء القادم، وهو ذروة حالة الطقس".

txt

منخفض جوي.. تحذيرات صادمة من الأرصاد عن طقس الغد

txt

الأرصاد تحذر: عودة سقوط الأمطار والأجواء الشتوية خلال ساعات

وأوضحت منار غانم، "تحسن الأحوال الجوية يوم الأربعاء القادم مع انخفاض درجات الحرارة، متابعة "تشهد البلاد أيضا فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت غانم، "هناك تقلبات جوية خلال الأيام الـ 48 ساعة المقبلة ستكون ذروتها الثلاثاء، كما نتوقع غدا نشاطا للرياح مثيرة لبعض الرمال والأتربة".

الأرصاد الجوية حالة الطقس أحمد موسى هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى سقوط امطار هيئة الأرصاد السواحل الشمالية حالة الطقس اليوم حالة الجو اليوم الاثنين حالة الطقس يوم الاثنين طقس الأثنين حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

ترشيحاتنا

الكويت: انهيار وادي السيلكون له تأثير ضئيل على البنوك المحلية

تحذير عاجل من الأرصاد.. كتل هوائية ساخنة من الصحراء الغربية تضرب مصر

لبنان.. السماح لمحققين أوروبيين بحضور استجواب محافظ البنك المركزي

مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح.. فيديو

أتربة ورياح.. تقلبات في حالة الطقس خلال 48 ساعة

ترقب حذر.. انتخابات الرئاسة الأمريكية تحدد مستقبل أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهواء يتحول لكهرباء بعد اكتشاف هذا الإنزيم.. تفاصيل الدراسة المثيرة

زعلتى رضوى وفرحتى الفرعون.. تعليقات صادمة لـ زوجة شاكوش بعد سجدتها

أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية

في اليوم العالمي للقيلولة.. أعرف مخاطرها على الصحة

فيديو

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

لغز ضبط البلوجر آية إيهاب بمخدرات قيمتها 9 ملايين وزواجها العرفي.. تفاصيل

انخفضت 30 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض

أجسام غريبة تظهر بسماء طرطوس.. ما علاقتها بزلازل سوريا ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ