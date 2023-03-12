أتربة ورياح.. تقلبات في حالة الطقس خلال 48 ساعة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "هناك انخفاض 8 درجات في الحرارة يوم الثلاثاء القادم، وهو ذروة حالة الطقس".

وأوضحت منار غانم، "تحسن الأحوال الجوية يوم الأربعاء القادم مع انخفاض درجات الحرارة، متابعة "تشهد البلاد أيضا فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت غانم، "هناك تقلبات جوية خلال الأيام الـ 48 ساعة المقبلة ستكون ذروتها الثلاثاء، كما نتوقع غدا نشاطا للرياح مثيرة لبعض الرمال والأتربة".