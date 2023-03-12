الأرصاد تحذر: عودة سقوط الأمطار والأجواء الشتوية خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت منار غانم، إن طقس الأيام الأخيرة يشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل ذروتها غدًا الأحد، 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار وباردة خلال الليل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من مساء غد الإثنين ستتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض، حيث تسبب هذه المنخفضات حالة من التقلبات الجوية يأتي من ضمنها سقوط أمطار متفاوت في الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا، معقبة: “عودة لسقوط الأمطار والأجواء الشتوية”.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أماكن سقوط الأمطار يأتي على رأسها السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.



وأشارت منار غانم، خلال تصريحات عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت، إلى أن نشاط الرياح سيعمل على زيادة البرودة وإثارة بعض الرمال والأتربة، مؤكدة أن حالة التقلبات الجوية ستكون سريعة جدًا، حيث تبدأ مساء يوم الإثنين وتنتهي يوم الثلاثاء.





ووجهت عددًا من النصائح المهمة للمواطنين: “مهم خلال هذه الفترة وحتى انتهاء فصل الشتاء المحافظة على الملابس الشتوية خاصة في الفترة المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر”، حيث تسجل الصغرى خلال فترة الليل بين الـ 11 والـ 12 درجة مئوية، معقبة: “بلاش ننخدع في الدفء والاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترات النهار”.

موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية



ولفتت إلى أنه مع يوم الأربعاء ستنحصر كميات الأمطار في السواحل الشمالية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وستشهد البلاد تحسن في الأجواء ومتوقع استمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.

