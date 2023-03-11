48 ساعة وتنطلق العاصفة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

توقعات الأرصاد.. تشهد البلاد منذ بداية شهر مارس حالة من التقلبات الجوية مابين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، كأن الصيف والشتاء في معركة يريد كل منهما السيطرة على الأجواء، فيما أعلن الصيف فوزه خلال الأيام الأخيرة، حيث سيطر ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي من المتوقع وصول ذروتها غدًا الأحد حسب ما أعلنه خبراء هيئة الأرصاد الجوية.



ولكن للشتاء رآي أخر، فهو يُجهز نفسه لـ عودة قوية مساء الإثنين المقبل بموجة عدم استقرار مصحوبة بأمطار ورياح وانخفاض بالحرارة يصل لـ 7 درجات مئوية، ومن خلال التقرير التالي نستعرض إليكم أبرز توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة طقس الـ 6 أيام المقبلة، والتي جاءت كالتالي:



وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأيام الأخيرة يشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل ذروتها غدًا الأحد، 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار وباردة خلال الليل.



الأحد ذروة ارتفاعات الحرارة

أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت، أن غدًا الأحد متوقع وجود نشاط في حركة الرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد وبعض المناطق من شمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.





توقيت عودة الأجواء الشتوية

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه بداية من مساء يوم الإثنين المقبل ستتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض، حيث تسبب هذه المنخفضات حالة من التقلبات الجوية يأتي من ضمنها سقوط أمطار متفاوت في الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا، معقبة: “عودة لسقوط الأمطار والأجواء الشتوية”.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أماكن سقوط الأمطار يأتي على رأسها السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.



الأمطار

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الإثنين 27 درجة مئوية، بينما تسجل العظمى يوم الثلاثاء 20 درجة مئوية بانخفاض يصل لـ7 درجات مئوية، لافتة إلى وجود نشاط بالرياح يوم الثلاثاء والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.





موجة تقلبات جوية حادة وسريعة الإثنين المقبل

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت، إلى أن نشاط الرياح سيعمل على زيادة البرودة وإثارة بعض الرمال والأتربة، مؤكدة أن حالة التقلبات الجوية ستكون سريعة جدًا، حيث تبدأ مساء يوم الإثنين وتنتهي يوم الثلاثاء.







ووجهت عددًا من النصائح المهمة للمواطنين: “ مهم خلال هذه الفترة وحتى انتهاء فصل الشتاء المحافظة على الملابس الشتوية خاصة في الفترة المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر”، حيث تسجل الصغرى خلال فترة الليل بين الـ 11 والـ 12 درجة مئوية، معقبة: “بلاش ننخدع في الدفء والاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترات النهار”.





موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية



ولفتت إلى أنه مع يوم الأربعاء ستنحصر كميات الأمطار في السواحل الشمالية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وستشهد البلاد تحسن في الأجواء ومتوقع استمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت



العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 15

الإسكندرية 25 - 15

الإسماعيلية 27 - 13

الغردقة 29 - 16

سوهاج 29 - 13

أسوان 32 - 15