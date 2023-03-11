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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. ذروة ارتفاع الحرارة وأتربة عالقة في الهواء

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث تسجل ذروتها غدًا الأحد 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار وباردة خلال الليل.
 

أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت، أن غدًا الأحد متوقع وجود نشاط في حركة الرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد وبعض المناطق من شمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

 

وأوضحت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من مساء يوم الإثنين المقبل ستتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض، حيث تسبب هذه المنخفضات حالة من التقلبات الجوية يأتي من ضمنها سقوط أمطار متفاوت في الشدة، معقبة: “عودة لسقوط الأمطار والأجواء الشتوية”.

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