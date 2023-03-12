قرارات نارية وعقوبات قاسية علي لاعبي الأهلي بعد هزيمة صن دوانز.. تفاصيل

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مفاجأة عن توقيع عقوبات علي لاعبي النادي الأهلي عقب الهزيمة من صن دوانز.



وقال سعيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أتوقع أن يقوم الكابتن محمود الخطيب بتوقيع عقوبات قاسية ورداعة ضد اللاعبين بعد الهزيمة الأخيرة.



وأضاف:" لو لم يوقع الكابتن محمود الخطيب عقوبات ضد اللاعبين فلن تغفر له الجماهير وهذا ما أتوقعه أن يتم من خلال مجلس إدارة القلعة الحمراء".



وأكمل:"مستوي محمد الشناوي متراجع الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود منافس له في الفرقة، متابعا:" أخطاء الشناوي في الفترة الأخيرة مبالغ فيها".