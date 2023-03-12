مفاجأة نارية.. إبراهيم سعيد يوضح سر تراجع مستوى محمد الشناوي

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، سر تراجع حارس مرمي الأهلي محمد الشناوي خلال الفترة الأخيرة.

وقال سعيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "مستوى محمد الشناوي متراجع الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود منافس له في الفرقة، متابعا: "أخطاء الشناوي في الفترة الأخيرة مبالغ فيها".

وأضاف إبراهيم سعيد: "بيرسي تاو هو أفضل لاعبي الأهلي أمام صن دوانز وباقي اللاعيبة مش موجودين"، مطالبا إدارة الأهلي بإيجاد بديل لعلي معلول، موضحا: “علي معلول استهلك بسبب مشاركته في كافة المباريات”.

وطالب إبراهيم سعيد، إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد ومهاجم صريح خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن محمد شريف ليس “مهاجم سوبر”.