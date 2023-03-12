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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى عن مؤسسة أبوالعينين الخيرية: تعمل منذ 40 عاما بشكل ذاتي

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

عرضت الإعلامية عزة مصطفي، ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرا عن مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية في مبادرة “كتف في كتف”.

ومن جانبها، قالت الإعلامية عزة مصطفي، “فكرة إن ربنا يقدرك إنك تخدم الناس دي في حد ذاتها متعة؛ وإن ربنا يقدرك إنك تعمل الخير إحساس عظيم؛ علشان كدة التكافل بينا مطلوب”.

وأشارت إلي أن العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني لابد أن تكون حاضرة وتتصدر المشهد؛ في أوقات بعينها، مؤكدة أن فكرة التبرع للجمعيات أمر مهم، معلقة "ده عادي جدا وقانوني وطبيعي أن يكون فيه تبرعات للجمعيات الخدمية والأهلية؛ يا ريت اللي ربنا يقدره يتبرع".

واستشهدت عزة مصطفى، بحديث الرسول “ما نقص مال من صدقة”؛ حيث أن الله عز وجل يكافئ المتصدقين بزيادة، مؤكدة أن جمعية أبو العينين للعمل الخيري تعمل بشكل ذاتي؛ أي أنها لا تقبل التبرعات المالية أو العينية منذ تدشينها من 40 سنة.

أبو العينين مؤسسات المجتمع المدني صالة التحرير مؤسسة ابو العينين المجتمع المدني عزة مصطفي

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