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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارثة وفضيحة.. أحمد موسى يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد خماسية صن داونز

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، علي خسارة الأهلي الثقيلة أمام فريق صن داونز الجنوب افريقي بخماسية مقابل هدفين في دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "الأهلي كبير ومفيش لاعب يلوي دراعه".

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ما حدث أمس للأهلي كان بسبب عدم اتخاذ قرارات رادعة من قبل، متابعا:" ما حدث أمام صن داونز كارثة وفضيحة".

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وأكمل موسى منفعلا:" يجب أن يكون هناك حساب ويجب أن يوقع الأهلي عقوبات علي اللاعبين لأن ما حدث، حدث لأن الفريق أخفق من قبل ولم يعاقب.

وأضاف موسى: "أذكر الكابتن الخطيب بقرار تربوي اتخذه الكابتن حسن حمدي؛ حين كان صالح سليم في فرنسا، وحاول 17 من لاعبي الفريق الأول التمرد؛ ما دفع حسن حمدي لاستبدالهم بالناشئين للعب مكانهم".

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