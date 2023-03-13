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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إغلاق المدارس والجامعات.. بيان عاجل من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأثنين، أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.

وأضاف تقرير الأرصاد السعودية، أنه سيكون هناك زخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة.

ولفت التقرير إلى أنه ستكون السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وبالنسبة للأمواج، أوضح تقرير الطقس في المملكة العربية السعودية، أنه سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

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وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومن متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والاوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما سيكون هناك ارتفاع في الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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