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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلقون.. تصريحات عاجلة من وزير خارجية السعودية بشأن النووي الإيراني

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية، إن هناك قلق في الرياض من استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية، ولا بد أن تلتزم إيران بتعهداتها.

وخلال حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أضاف وزير الخارجية السعودي، أن السعودية تكرر دعوتها من أجل خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

 

كما دعى إيران بالالتزام بتعهداتها النووية وتكثيف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن المملكة السعودية ستستمر في العمل مع الدول الحليفة لها في سبيل ضمان ذلك.

 

ورفض بن فرحان الإجابة عن الأزمات الطويلة والمتعددة التي تعيشها إيران، مشددا على أن ذلك يعد شأنا داخليا إيرانيا.

 

وأوضح أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها ككل، ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير.

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وزير الخارحية السعودية السعودية ايران فيصل بن فرحان الاسلحة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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