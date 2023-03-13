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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. نشرة خدمات صدى البلد

أسعار الذهب والدولار
أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

يبحث الكثير عن الأسعار والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الملايين من المصريين يوميا ، وخاصة الشباب المقبل على الزواج والراغب في بيع ما لديه من ذهب، إذ يقع  عيار 21 في دائرة الأكثر بحثا.

 

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

يبحث الكثير يوميا عن أسعار الدواجن اليوم في مصر “أسعار الفراخ” ، والتي تراجعت خلال الفترة الماضية بعدما وصلت إلى 95 جنيها للكيلو لتبدأ اليوم من..

 

تعرف علي أعلي سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الإثنين

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بعد ارتفاع بقيمة 18 قرشا فى سعر البيع والشراء على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

 

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة ما يتداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عاصفة التنين التي تضرب البلاد اليوم الاثنين، وهو ما لم تؤكده الهيئة لذلك فهو أمر عارٍ تماماً من الصحة.

 

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر قفزة جديدة ، إذ ارتفع سعر طن حديد عز ليسجل.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 مارس 2023 م

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 مارس 2023 م، 21 شعبان 1444هـ، حيث فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يحرص الكثير على معرفة أرقام الطوارئ، فقد يتعرض البعض لمواقف طارئة ويحتاج إليها ، والتي يتم الاستعانة بها في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة ، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

 

اسعار الدواجن الذهب والدولار مواقيت الصلاة الحديد والأسمنت نشرة خدمات صدى البلد

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