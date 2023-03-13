الشتاء يعود.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار على هذه المدن مساء اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ، اليوم ، الاثنين ، موضحة أن الطقس اليوم مستمر في درجات الحرارة المرتفعة ، نتيجة التأثر بالكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية ، والتي تسبب ارتفاع درجات الحرارة ، خلال فترة النهار .

وتابعت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن درجة الحرارة العظمة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية ، منوهة أن الأجواء اليوم مائلة للحرارة .

ولفتت ، إلى أن الأجواء دافئة اليوم على السواحل الشمالية ، وحارة على جنوب الصعيد ، خلال فترة النهار ـ منوهة أن اليوم ومع غياب أشعة الشمس تتحول الكتل الهوائية إلى كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا ، تسبب انخفاض في درجات الحرارة ليلا ، وتكون الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية ، فضلا عن وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو مترا في الساعة .

وأفادت ، أن فترة المساء من اليوم تشهد تقلبات جوية ، لوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط ، منوهة على وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة ، وتغزر على مدينة مطروح والسلوم ، وتصل للقاهرة الكبرى.