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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتاء يعود.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار على هذه المدن مساء اليوم

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية عن حالة الطقس ، اليوم ، الاثنين ، موضحة أن الطقس اليوم مستمر في درجات الحرارة المرتفعة ، نتيجة التأثر بالكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية ، والتي تسبب ارتفاع درجات الحرارة ، خلال فترة النهار .

وتابعت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن درجة الحرارة العظمة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية ، منوهة أن الأجواء اليوم مائلة للحرارة .

ولفتت ، إلى أن الأجواء دافئة اليوم على السواحل الشمالية ، وحارة على جنوب الصعيد ، خلال فترة النهار ـ منوهة أن اليوم ومع غياب أشعة الشمس تتحول الكتل الهوائية إلى كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا ، تسبب انخفاض في درجات الحرارة ليلا ، وتكون الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية ، فضلا عن وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو مترا في الساعة .

وأفادت ، أن فترة المساء من اليوم تشهد تقلبات جوية ، لوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط ، منوهة على وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة ، وتغزر على مدينة مطروح والسلوم ، وتصل للقاهرة الكبرى. 

 

الأرصاد توك شو الدكتورة منار غانم تقلبات جوية برنامج صباح الخير يا مصر

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