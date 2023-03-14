دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يستدرج لايبزيج لخطف بطاقة التأهل لربع النهائي

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز على لايبزيج في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كان مانشستر سيتي تعادل مع لايبزيج بهدف لمثله في لقاء الذهاب على ملعب “ريد بول أرينا”.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة لايبزيج: "دائما ما يكون دوري أبطال أوروبا بطولة مميزة، حيث من الرائع أن تلعب ضد فرق في جزء آخر من أوروبا، بعيدا عن نفس الفرق ونفس الملاعب في إنجلترا، لذا إنه أمر خاص لنا ومن الجيد جدا، حيث أن نعرض نادينا في جميع أنحاء أوروبا".

وأضاف: "عندما شاهدت القرعة، قلت إن لايبزيج كان فريقا جيدا حقا، كما أن نابولي وريال مدريد وليفربول جيدون حقا، كل فريق في الأدوار الإقصائية لديه صفاته الخاصة ونقاط قوته".

واختتم تصريحاته قائلا: "علينا أن نفرض أنفسنا ونفوز بالمباراة أمام جماهيرنا، الأمر سهل، ليس له علاقة بعدد الأهداف، إنه مجرد الفوز بالمباراة، وهذا ما يتعين علينا القيام به".

على الجانب الآخر، يطمح فريق لايبزيج الألماني بقيادة مدربه ماركو روزه، إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب على مانشستر سيتي في عقر داره، ومواصلة مشواره في البطولة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الدور ذاته، بورتو البرتغالي مع إنتر ميلان الإيطالي، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “الدراجاو”.