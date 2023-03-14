انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للتأمين متناهى الصغر بالأقصر

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للتأمين متناهى الصغر والذى يقيمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان "دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر" خلال الفترة من 13 وحتى 15مارس الجارى تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويشارك بالمؤتمر هذا العام ما يزيد عن ٣٥٠ مشاركا من ممثلى كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية بالإضافة الى نخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر.



وأوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن هذا المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية دور قطاع التأمين بالتعاون مع مؤسسات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التأمين متناهى الصغر والتجارب الدولية والعالمية.

وأشار إلى أن المحاور التى سيتناولها المؤتمر تتضمن الاطار التنظيمي للتأمين متناهى الصغر، سبل إطلاق الإمكانات الرقمية للتأمين متناهى الصغر، أحتياجات صناعة التأمين لتحقيق النمو المنشود ، كيفية تحقيق استدامة وربحية التأمين، صناعة التأمين كإداة فعالة لمواجهة المخاطر التى تواجه محدودى الدخل.



ومن جانبه رحب محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر بكافة المشاركين من مختلف الدول والقائمين على تنظيم المؤتمر مؤكداً على ان تنظيم مؤتمر الاتحاد المصري للتأمين للسنة الثانية على التوالي بمحافظة الاقصر وبعد النجاح الذي حققه في نسخته الأولى، يعتبر نجاح لمحافظة الاقصر فى تدشين المؤتمر كمنصة للمشاركة الفعالة وتبادل الخبرات مع المنظمات المتخصصة وجميع الأطراف المهتمين بهذه الصناعة لدعم التأمين للمشروعات متناهية الصغر في السوق المصرية، وذلك نظراً لتميز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، من خلا ل. رأس مال منخفض نسبيا لبدء النشاط فيها، كما تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة مع اتاحة فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل مما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

موضحاً ان محافظة الاقصر تسعى جاهدة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدة محاور على رأسها تأمين وتوفير البنية التحتية للمشروعات المختلفة ، وأيضاً المساهمة فى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه المشروعات و تستهدف أستراتيجية محافظة الاقصر لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لضمان تحقيق استدامتها وربحيتها لأصحابها من المستثمرين.

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