جامعة الأقصر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الطالب المثالي بكلياتها

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، نتيجة مسابقة الطالب المثالي، والطالبة المثالية، للعام الجامعى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والتى نظمتها رعاية الشباب المركزية، بين الطلاب المثاليين لكليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الشباب، وذكاء محمد صبري، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وذلك بالمقر الجديد لكلية الطب بطيبة.

وأسفرت النتائج، عن فوز الطالب محمد ممدوح فتحى، الفرقة الثانية، كلية الطب بالمركز الأول، والطالب محمود عادل حسن، الفرقة الرابعة، كلية الألسن، بالمركز الثاني، والطالب يوسف عبدالباسط بدوي، الفرقة الرابعة، كلية الألسن بالمركز الثالث.

فيما فازت الطالبة ريناد أحمد عبيد، الفرقة الثانية، كلية الطب بالمركز الأول، والطالبة نسمة على محمود، الفرقة الرابعة، كلية الفنون الجميلة، المركز الثاني، والطالبة علياء عبدالغني عبدالله، الفرقة الرابعة، كلية الألسن.

وهنأ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة من أولويات الجامعة؛ حرصًا على استثمار الجامعة في الشباب، وتنمية مواهبهم، فضلًا عن تصعيدهم لتمثيل الجامعة والكليات فى التبادل الشبابى بين الجامعات والدول.

ووجه حسين، بتكريم خاص لجميع الطلاب المشاركين، وهيئة التحكيم وتنظيم المسابقة؛ على الجهد المبذول؛ لإقامة مثل هذه الأنشطة بالجامعة؛ وتحفيزًا وتشجيعًا لكافة الطلاب، على مواصلة اهتمامهم بمواهبهم، بل وصقلها.