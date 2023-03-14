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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. ودينا الشربيني تكشف عن دورها فى كامل العدد

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

منى عبد الغني تطرح "تيجي نعمل الخير" على طريقة الفيديو كليب

طرحت الفنانة مني عبد الغني أغنيتها الجديدة “ تيجي نعمل الخير ” ، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعية المختلفة . 

وقامت مني عبد الغني بتصوير أعنية تيجي نعمل الخير على طريقة الفيديو كليب ، والأغنية من  كلمات محمود كلازا وألحان محمد فهمى عبد الحميد وتوزيع أكرم عادل.

علا غانم: زوجي هددني بفضيحة علي السوشيال ميديا..وتنازلت عن 250 ألف دولار

حلت الفنانة علا غانم ، ضيفة علي أحد البرامج التليفزيونية ، بعد خروجها من المستشفي عقب إصابتها بارتجاج في المخ. 

وكشف علا غانم عن تفاصيل لأول مرة تخص خلافها مع زوجها، مؤكده أنهما منفصلين من سنوات ، وكانت تقوم بمنحه  4000 آلاف دولار شهريا مقابل عمله معها في مشروعها بأمريكا ، وايجار منزل مستقل له . 

سيدة مطلقة.. دينا الشربيني تكشف عن تفاصيل دورها فى كامل العدد

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسلها الجديد “ كامل العدد ” ، المقرر عرضه على أحدي المنصات خلال شهر رمضان .

وقالت دينا الشربيني فى تصريحات تليفزيونية ، إنها تجسد داخل الأحداث شخصية سيدة انفصلت عن زوجها فى سن صغير، بعد أن تنجب 4 أبناء، ويناقش العمل قضية ارتباط السيدة المطلقة بشخص أخر . 
 

علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. وسأقاضيه

حلت الفنانة علا غانم ، ضيفة علي أحد البرامج التليفزيونية ، بعد خروجها من المستشفي عقب إصابتها بارتجاج في المخ.

وكشفت علا غانم عن مفاجأة من العيارالثقيل خلال حوارها مع قناة الشمس ، حيث اكدت ان زوجها كان يقوم بتصوير فيديوهات لها دون علمها منذ اليوم الاول لزواجهما ، بل ارسل بعضهما لها حتي يقوم بتهديدها 

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي | الجزء -3

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

من حفل الأوسكار إلى المستشفى.. فنان عالمي شهير يخضع لعملية جراحية دقيقة

كشف بعض التقارير الأجنبية عن نقل مشرف المؤثرات البصرية ايرك سايندون إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة فى الأمعاء بعد حصوله على جائزة الأوسكار لأول مرة. 

وأكدت التقارير أن ايرك سايندون كان بالمستشفى قبل ساعات من حضوره حفل الأوسكار حيث كان يعاني من آلام شديدة فى الأمعاء حيث كانت التشخيص المبدئي وجود حصوات على الكلى. 

عمر السعيد: الستات هتقعد في بيوتها بسبب العند والندية مع أزواجهم.. فيديو

حل الفنان عمر السعيد في ضيافة موقع صدى البلد في ندوة خاصة بعد تألقه في شخصية زياد بمسلسل “أزمة منتصف العمر”.

وتحدث خلال الندوة عن تفاصيل العمل، وكواليس تحضيره مع المخرج كريم العدل، بالإضافة إلى رأيه في الضجة الكبيرة التي أحدثها المسلسل.

 

 

 

الفن علا غانم دينا الشربيني منى عبد الغني الفنانة علا غانم

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