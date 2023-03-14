الخلايا الخاملة.. مضاعفات أخرى تجدد الإصابة بسرطان الثدي بعد الشفاء

يمكن لسرطان الثدي أن يهاجم الجسم مرة أخرى بعد سنوات من اختفائه، وأن يهاجم الرئتين، ويتم تشخيص نحو 44 ألف شخص أمريكي مع أكثر أنواع من سرطان الثدي شيوعاً.

علاقة نمو الخلايا السرطانية في الثدي بسرطان الرئة



وأفاد الباحثون، بأن الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان الثدي قد يهاجمهم المرض بعد سنوات من الشفاء، حتى بعد تلقيهم العلاج، وقد ينتشر المرض في الرئتين؛ حيث أنه من أكثر الأماكن شيوعا لإنتشار سرطان الثدي.

ويمكن أن يؤدي الاستمرار في العلاجات والأدوية إلى إبطاء نمو هذه الأورام الثانوية لسرطان الثدي، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

ولا يزال مرضى سرطان الثدي في خطر بقاء الخلايا السرطانية في حالة خاملة في أعضائهم لسنوات حتى بعد أن يكملوا العلاج.

وأشار الباحثون معهد بحوث السرطان في لندن الفئران، إلى أن التغيرات الجزيئية قد تكون السبب في تنشيط سرطان الثدي مرة أخرى بعد سنوات.

علاقة نمو الخلايا السرطانية في الثدي بسرطان الرئة

ويؤدي وجود بروتين PDGF-C، في نمو الأنسجة والخلايا السرطانية الخاملة، وتطور سرطان الثدي الثانوي في الرئة، وتنشيطها مرة أخرى، ثم استكشف الباحثون أن منع نشاط PDGF-C يمكن أن يساعد على منع نمو الخلايا السرطانية.

وقال الكاتب الدراسي الدكتور فرانسيس توريل، زميل في التدريب بعد الدكتوراه في شعبة بحوث سرطان الثدي في المركز الدولي للقضاء على الأمراض: “يمكن أن يؤدي منع بروتين PDGF-C إلى تنشيط الخلايا السرطانية في الثدي، وتفشيها وصولا إلى الرئتين”.