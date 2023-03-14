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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب انخفاض الرغبة الجنسية للنساء في منتصف العمر.. دراسة صادمة

أسباب تأثر الحياة
أسباب تأثر الحياة الجنسية للمرأة في منتصف العمر

هناك العديد من التأثيرات والضغوط التي تواجهها النساء يوميا سواء في المنزل أو في العمل، وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جلاسكو في لندن، أنه قد تؤثر ضغوط الحياة الحديثة على الحياة الجنسية للنساء في منتصف العمر أكثر مما يؤثر عليهم في سن اليأس.

 

أسباب تأثر الحياة الجنسية للمرأة في منتصف العمر

 

 

وأجريت الدراسة، على أكثر من 2 ألف امرأة  يربطن سن اليأس بانخفاض في وتيرة الحياة الجنسية لديهم، وجميعهم ربطوا الضغط الذي يتعرضوا إليه بشكل يومي وانشغالهم خلال اليوم لا يترك لهم سوى القليل من الوقت أو الطاقة للتمتع بحياة جنسية منتظمة ومرضية.

 

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وأشار الباحثون، إلى أن النساء الذين يقضون وقت طويل في القيام بالمهام المنزلية، قد يؤثر على حياتهم الجنسية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

أسباب تأثر الحياة الجنسية للمرأة في منتصف العمر

 

وقال الدكتور كاي وويلز، رئيس المؤلف وأستاذ البحوث الصحية الجنسية والإنجابية في LSHTM: "إن عدداً قليلاً من الدراسات قد أخذت آراء المرأة في الاعتبار عند محاولة فهم مجموعة العوامل التي تؤثر على حياتهم الجنسية في منتصف العمر.

 

وأشار وويلز، أت النساء في منتصف العمر كثيرا ما تكون مسؤولة عن توفير الرعاية للأطفال والآباء، مع متطلبات المنزل، ويزداد الامر إن كانت تعمل، الأمر الذي يجعلها تشعر مع نهاية اليوم بعدم وجود طاقة لممارسة حياتها الجنسية بشكل طبيعي.

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