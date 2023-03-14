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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. سرعة وبطئ ضربات القلب تصيبك بهذه المشاكل الصحية

هل ضربات القلب علامة
هل ضربات القلب علامة على الإصابة بالنوبات القلبية ؟

قد نشعر احيانا بسرعة ضربات القلب، او ببطئها وقد يأتي هذان العرضان مع بعض الاعراض الأخرى.

 كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كورنيل، أن سرعة وبطئ ضربات القلب تدل على أنك على مشارف الإصابة بنوبة قلبية.

هل ضربات القلب علامة على الإصابة بالنوبات القلبية ؟

 قال الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه عند ملاحظة سرعة ضربات القلب، قد يؤدي على حدوث تشوهات نبضات القلب، مما قد يزيد من فرصة الإصابة بالنوبة القلبية، وفقا لما نشر في موقع "japantimes” الإخبارية.

 

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وعلق علماء النفس على الدراسة، أنه عند قياس طول النبضات القلبية وسرعتها كان علامة قوية على إصابة الشخص بالنوبات القلبية المفاجئة، مما قد يجعله مؤشر مبكر للكشف عن هذه المشكلة ومحاولة علاجها قبل التعرض لها.

وقال الدكتور سعيد صادجي، وهو مرشح الدكتوراه في كورنل، والكاتب الرئيسي، انه قد يكون طول وقصر او سرعة وبطئ النوبات القلبية علامة مبكرة على الكشف عن الإصابة بالنوبات القلبية.

 

هل ضربات القلب علامة على الإصابة بالنوبات القلبية ؟

 

وأعتمدت نتائج الدراسة، على تحليل 80 في المائة من المشاركين، والذين أبلغوا عن عدم إنتظام ضربات القلب، وقال روث س. أوغدن، أستاذ في علم النفس في جامعة ليفربول، أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب وجدوا أن تباطىء ضربات القلب كانت أيضا علامة على إصابة الشخص بالإكتئاب.

 

وقد ركزت البحوث في مجال التصور الزمني، حتى وقت قريب، على مناطق الدماغ، وعلق الدكتور هواغو كريتشلي، أستاذ الطب النفسي في كلية برايتون وساسكس الطبية الذي درس انه يمكن أن تؤثر ضربات القلب على الذاكرة حتى وعلى الكلمات التي ننطقها والردود عند شعورنا بالخوف.

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